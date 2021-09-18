Cinayet kurbanının 22 yıl sonra mezarı oldu

ALMANYA'DA 22 yıl önce kaybolan, 4 yıl önce kemikleri bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Denizlili gurbetçi Mahmut Caner'in nihayet mezarı oldu. Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde 1999'da ortadan kaybolan ve 2017'de kemikleri bulunan Mahmut Caner'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 4 yıl sonra Denizli'ye gönderilen Caner'in kemikleri, Acıpayam'da toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP