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Haberler Denizli Cinayet kurbanının 22 yıl sonra mezarı oldu

Cinayet kurbanının 22 yıl sonra mezarı oldu

Cinayet kurbanının 22 yıl sonra mezarı oldu

18.9.2021

ALMANYA'DA 22 yıl önce kaybolan, 4 yıl önce kemikleri bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Denizlili gurbetçi Mahmut Caner'in nihayet mezarı oldu. Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde 1999'da ortadan kaybolan ve 2017'de kemikleri bulunan Mahmut Caner'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 4 yıl sonra Denizli'ye gönderilen Caner'in kemikleri, Acıpayam'da toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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