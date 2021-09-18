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Denizli'de gece saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Honaz ilçesinde saat 2.45’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ekipleri, boşaltılan iki katlı kerpiç evde yaşayanlar için çadır kurdu.

Denizli’de gece saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem
İHA AA

18.09.2021, 08:38 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021, 09:34

AFAD verilerine göre; 2.45'te merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak açıklandı.

ÇATLAKLAR OLUŞAN EV BOŞALTILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Eylül Perşembe günü saat 06.05'te merkez üssü Honaz olan 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 1,3 ila 3,7 büyüklüğünde 20 deprem meydana geldi.

Çal ve Pamukkale ilçelerinde de çok hafif ve hafif şiddetli depremler olurken, Çal ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde çatlaklar nedeniyle hasar oluşan bir evde yaşayanlar tahliye edildi.

AFAD ekipleri, boşaltılan iki katlı kerpiç evde yaşayanlar için çadır kurdu.

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