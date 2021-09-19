3.8 büyüklüğündeki deprem hasara yol açtı

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde önceki gün 21.00 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Çal ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan bazı yapılarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahallede incelemede bulunan hasar tespit komisyonu bir evi ağır hasarlı, cami, beraberindeki lojman ve birkaç evi ise az ve orta hasarlı olarak belirledi. Ağır hasarlı bulunan evde yaşayan 10 kişilik Tekeli ailesi AFAD ekipleri tarafından evin önüne kurulan çadıra yerleştirildi. 3 gündür kentte devam eden depremler nedeniyle evin farklı noktalarında çökme ve ayrıkların oluştuğu belirtildi.

■ SEBAHATTİN ALP