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Denizli'de korkunç olay! 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tıp fakültesi öğrencisi Beyzanur T. (22) bir inşaatın 10'uncu katından atladı. Genç kız hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli’de korkunç olay! 10’uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur öldü
DHA

19.09.2021, 19:12

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Beyzanur T., saat 15.30 sıralarında, Kervansaray Mahallesi 3023 Sokak'ta, inşaatı süren 12 katlı bir binanın 10'uncu katına çıktı. Bir süre burada bekleyen genç kız, kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten mıcır bulunan zemine düşen Beyzanur T., kanlar içinde kaldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Beyzanur T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Beyzanur T.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, genç kızın kimliğini atladığı inşaatın karşısındaki binanın bahçe duvarı üzerinde buldu. Soruşturma başlatan polis, Beyzanur T.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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