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Haberler Denizli Cezaevinden çıkan torbacı uslanmadı

Cezaevinden çıkan torbacı uslanmadı

Cezaevinden çıkan torbacı uslanmadı

20.9.2021

DENİZLİ'DE okullar bölgesinde spot dükkanı işleten ve daha önce okul çağındaki çocuklara uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kez cezaevine giren Y.Y, tahliye olduktan 3 gün sonra yine aynı suçtan gözaltına alındı.

YAPILAN aramalarda Y.Y'nin işyerinden farklı bölgelere gizlenmiş vaziyette 11 gram kristal ile evinden ise bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Y.Y, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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