Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda mesleklerinden ihraç edilen 3 eski öğretmen, 1 eski memur, 1 muvazzaf astsubay ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1, ayrıca polis okulundan ilişiği kesilen 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli'de gözaltına alınan 10 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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