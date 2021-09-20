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Haberler Denizli Denizli'de gözaltına alınan 10 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı

Denizli'de gözaltına alınan 10 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'inin tutuklanmasına karar verildi.

Denizli’de gözaltına alınan 10 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı
AA

20.09.2021, 17:49

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda mesleklerinden ihraç edilen 3 eski öğretmen, 1 eski memur, 1 muvazzaf astsubay ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1, ayrıca polis okulundan ilişiği kesilen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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