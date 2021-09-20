Denizli’de şaşkına çeviren görüntü! Hasat zamanı çiçek açtı

Son dönemin en kurak yıllarından birisi yaşayan Denizli'de yaklaşık 6 ay sonra gelen ilk yağışlar, ağaçların da dengesini bozdu. Elma hasadının başladığı Çivril ilçesinde, bir elma ağacının çiçek açması görenleri şakına çevirdi. Şakir Karamanlı'ya ait bahçedeki bodur cinsi elma ağacının dalları hasat olmayı bekleyen elma ve çiçekle dolu. Bahçesinde dip elma toplamaya gittiğinde ağacın çiçek açtığını fark eden Karamanlı, ağacın çiçek açmasını kuraklığa bağladı.





Ağaçların yeterince sulanamadığını ve yağışlardan faydalanamadığını belirten Şakir Karamanlı "35- 40 yıldır elma üretiyorum ilk defa böyle bir şey gördüm. Erik ağaçlarında bu tür çiçeklenmelerin yaşandığını duymuştum ama elma ağacının Eylül ayında çiçek açmasına ilk defa şahit oldum. Sulama yapılmadığı ve yeterli yağış olmadığı için ağaçlar kendini yenileyemedi. Bu ağaç bir taraftan meyve verirken, bir taraftan da kendini yenilemeye çalışıyor" dedi.





ELMA MAYIS'TA ÇİÇEK AÇAR

Elma ağacının ilkbaharda çiçeklendiğini belirten Şakir Karamanlı, "Elma ağaçları bahar mevsimi olan Mayıs ayında çiçek açar. Biz Eylül'deyiz. Elmanın hasadı başlayacak. Ağacın üzerinde olgunlaşmış hasat olmayı bekleyen elma var ama aynı dalda çiçek de var. Hasat zamanı elma ağacının çiçek açmasını anlayamadım" diye konuştu.

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