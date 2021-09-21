Ası karşıtı gazeteci koronaya yenik düştü

Denizli'de yerel bir internet sitesinin kurucusu olan gazeteci Erol Kes (56), 2 hafta önce boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testte korona virüse yakalandığı belirlenen Kes, evinde karantinadayken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca 12 Eylül'de entübe edilen evli ve 2 çocuk babası Kes, önceki akşam yaşamını yitirdi. Kes'in, tüm ısrarlara rağmen aşı olmadığı belirtilirken, cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.



■ SEBAHATTİN ALP

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