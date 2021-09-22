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Haberler Denizli Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

22.9.2021

Denizli'de 3. kat balkonundan kaldırıma düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Ali Ahmedi, mucize eseri ölümden döndü. Duran kalbi masajla çalıştırılan Ahmedi'nin kendine geldiği ve iç organlarında hasar oluştuğu bildirildi. Merkezefendi ilçesi Altıntop mahallesinde yaşanan olayda, Türkiye'ye 1 ay önce gelen Afganistanlı Nimal-Amine Ahmedi çiftinin çocukları Ali, önceki gün saat 18.00'de kaldıkları 3. kattaki evlerinin balkonundan sarkarken, dengesini yitirerek 10 metreden betona çakıldı. Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedaviye alınan minik Ali'nin 3. kattan düşmesine ve kalbinin durmasına rağmen hayatta kalması, mucize olarak yorumlandı.

■ SEBAHATTİN ALP
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