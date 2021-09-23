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Haberler Denizli Aldığı eğitim sayesinde Ali’yi hayata döndürdü

Aldığı eğitim sayesinde Ali’yi hayata döndürdü

Aldığı eğitim sayesinde Ali’yi hayata döndürdü

23.9.2021

DENİZLİ Merkezefendi'nin Altıntop mahallesinde, 3'üncü kattan düşen Afganistanlı Nimal ile Amine Ahmedi çiftinin 2 yaşındaki bebekleri Ali Ahmedi'yi, sağlık ekiplerini bekledikleri sırada esnaf Alptürk Çurku hayata döndürdü. İlk yardım eğitimi alan Çurku, düşen çocuğun duran kalbini masajla yeniden çalıştırdı.

■ SEBAHATTİN ALP
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