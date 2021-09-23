Aldığı eğitim sayesinde Ali’yi hayata döndürdü

DENİZLİ Merkezefendi'nin Altıntop mahallesinde, 3'üncü kattan düşen Afganistanlı Nimal ile Amine Ahmedi çiftinin 2 yaşındaki bebekleri Ali Ahmedi'yi, sağlık ekiplerini bekledikleri sırada esnaf Alptürk Çurku hayata döndürdü. İlk yardım eğitimi alan Çurku, düşen çocuğun duran kalbini masajla yeniden çalıştırdı.
■ SEBAHATTİN ALP
■ SEBAHATTİN ALP
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