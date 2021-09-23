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Denizli'de kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı. Dumanların metrelerce havaya yükseldiği ve kentin birçok noktasında görülebildiği yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler zorlukla kontrol altına alındı.

Denizli’de kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın
İHA

23.09.2021, 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021, 16:30

Denizli'de bir kuruyemiş fabrikasında makinenin kısa devre yapması sonucu çıkan ve 1 kişinin yaralandığı yangın kontrol altına alındı.

Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesinde bulunan kuruyemiş fabrikasında, mesainin devam ettiği kısada bir makinenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alanda etkili ola yangında, çalışmakta olan işçiler kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Dumanların metrelerce havaya yükseldiği ve kentin birçok noktasında görülebildiği yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken, dumandan etkilenenlere sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri çatıda yoğunlaşan alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaralanan 1 işçi, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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