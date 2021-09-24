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Denizli'de anaokulu önünde silahlı kavga!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde özel bir anaokulu önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli’de anaokulu önünde silahlı kavga!
AA

24.09.2021, 15:46

Denizli'de Cumhuriyet Mahallesi 1260 Sokak'taki anaokulunun önünde, V.A. (26) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ö.Ç. ve E.R. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda şüphelilerden biri havaya tabancayla ateş açarken, V.A. bacağından bıçakla yaralandı.

V.A, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan suç aleti bıçağa incelenmek üzere el koydu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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