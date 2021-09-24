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Haberler Denizli Yeri tespit edildi kıskıvrak yakalandı! Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Yeri tespit edildi kıskıvrak yakalandı! Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Denizli’de 39 olan yaşı kadar suç kaydı bulunan ve 2011 yılında işlediği hırsızlık, beldede sahtecilik suçundan dolayı 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT'ın takibi sonucu yakalandı.

Yeri tespit edildi kıskıvrak yakalandı! Yaşı kadar suç kaydı çıktı
İHA

24.09.2021, 17:45

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 2011 yılında işlediği hırsızlık ve beldede sahtecilik suçundan dolayı hakkında yaklaşık 15 yıl hapis cezası bulunan Selim S. (39) isimli hükümlünün yerini tespit etti.

Müşterek yapılan başarılı operasyon sonucu hükümlü, saklandığı delikten kıskıvrak yakalandı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu hap ele geçirilirken, yaşı kadar hakkında suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında hükümlü adliyeye sevk edildi.

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