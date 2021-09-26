CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’ndan densiz tehdit: Erdoğan’ın fotoğrafını asanın kol ve bacaklarını kırarız

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Bazı Belediye Başkanları'mızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi. Odabaşıoğlu'nun sarf ettiği sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etti.





Odabaşıoğlu önceki gün Denizli Honaz'da düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak "Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" dedi.





AYRILMAK İSTEDİ

Makam odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın fotoğrafı asılı olan CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek toplantıyı tek etti. Ayağa kalkan ve duruma tepki gösteren Başkan Kepenek, " Bizleri kafa kırmakla tehdit ediyorsunuz. Örgüt örgüt deyip seçilmiş bir başkanı yok sayıyorsunuz. Yeter, bıktım artık. İstifa ediyorum" diye bağırdı. Başkan konuşmasının ardından salonu terk etti. Belediye Başkanı Kepenek'in "istifa" resti salonu dolduran CHP'lilerde soğuk duş etkisi yaratırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Kepenek'in arkasından koşarak bir süre başkanı ikna etmeye çalıştı. Kepenek salona geri dönmezken toplantı iptal edildi.

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