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Haberler Denizli Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 362 sikke ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Denizli’de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
DHA

27.09.2021, 14:39

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen B.K.'ye ait eve bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 362 sikke ele geçirildi. Sikkeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan B.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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