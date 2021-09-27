CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işleminin devam ettiği bildirildi.
Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz'daki toplantıda konuşma yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiğini ileri sürdü.
Son dakika: CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.