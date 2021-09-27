Son dakika: CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işleminin devam ettiği bildirildi.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz'daki toplantıda konuşma yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiğini ileri sürdü.



CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan densiz tehdit: Erdoğan'ın fotoğrafını asanın kol ve bacaklarını kırarız