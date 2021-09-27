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Son dakika: Ege Denizi'nde deprem

Son dakika... Ege beşik gibi... Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 29 dakika arayla iki deprem meydana gelmişti. 4.0 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşanırken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Son dakika: Ege Denizi’nde deprem

27.09.2021, 17:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021, 18:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derem Dairesi verilerine göre Ege Denizi, Datça açıklarında bugün saat 17.35 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Datça'ya 21 kilometre mesafedeki, 11.84 kilometre derinlikteki bu depremden 29 dakika sonra saat 08.09'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşanmıştı. Kısa süreli paniğe neden olan depremler Datça ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Yazıköy, sındı ve Mesudiye'den hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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