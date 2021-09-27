Son dakika: Ege Denizi’nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derem Dairesi verilerine göre Ege Denizi, Datça açıklarında bugün saat 17.35 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Datça'ya 21 kilometre mesafedeki, 11.84 kilometre derinlikteki bu depremden 29 dakika sonra saat 08.09'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşanmıştı. Kısa süreli paniğe neden olan depremler Datça ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Yazıköy, sındı ve Mesudiye'den hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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