CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan densiz tehdit: Erdoğan'ın fotoğrafını asanın kol ve bacaklarını kırarız
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.
Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.Son dakika: CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Odasına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafı asanları tehdit etmişti! CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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