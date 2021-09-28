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Haberler Denizli Odasına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafı asanları tehdit etmişti! CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Odasına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafı asanları tehdit etmişti! CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Odasına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafı asanları tehdit etmişti! CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
AA

28.09.2021, 16:32

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.

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Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

Son dakika: CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

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