CHP’li başkanın ‘böcek’ fobisi

Parti içi hesaplaşmaların gün yüzüne çıktığı CHP'de, Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edilen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in, makam odasında 23 Şubat'ta dinleme cihazı bulunmasının ardından 2 ayda bir odasını ve makam arabasında arattığı ortaya çıktı. Başkan Kepenek son zamanlarda yaşanan olayların ardından kendisine karşı bir oyun düzenlendiği kanısına vardığını belirterek 'böcek'le kendisinin takip altına alındığını iddia etti.

BASKILAR DEVAM EDİYOR

Makam odasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edilen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e yaptığı açıklamalardan dolayı CHP'den baskılar devam ediyor. Kepenek'in yakınındaki çalışma arkadaşlarına, "Odama böcek koyarak beni kontrol altına almaya çalışıyorlar, şantaj ve tehditle karşı karşıya bırakmak istiyorlar artık eminim. Bunu yapanlar bize bir zamanlar dost gözüken partililer" dediği öğrenildi.

CHP'NİN ROLÜ VAR MI?

Kepenek'in odasına şantaj aracı olarak kullanmak amacıyla yerleştirildiği düşünülen dinleme cihazıyla ilgili oklar ise CHP yönetimine çevrildi. CHP yönetiminin Honaz Belediye Başkanı Kepenek'e kurulan böcek kumpasının neresinde olduğu tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kepenek'in ofisinden çıkan dinleme cihazıyla ilgili bugüne kadar hiçbir açıklama yapmamıştı. CHP Denizli il yönetiminin de böcek rezaletine maruz kalan Kepenek'in yanında durmadığı öğrenildi. Yüksel Kepenek'in daha önce telefonuna yerleştirilen dinleme cihazıyla ilgili Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun bir müdahalesinin olup olmadığının da araştırılacağı öğrenildi.



"FETÖ'DEN ÖĞRENDİĞİNİZ YÖNTEMLER"

23 Şubat'ta odasında dinleme cihazı bulunan başkan Kepenek o dönem yaptığı açıklamada, "Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz'a ve Türkiye'ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar" diye tepki göstermişti.



"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI ASANIN ELLERİNİ KIRARIM"

DENİZLİ Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" demişti. Bu tehdidin kendisine yönelik olduğunu iddia eden Başkan Kepenek, odasında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğunu ifade ederek, "Bana bakarak konuştu. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditlerine karşı bana cevap hakkı verilmedi. 'Böyle olursa istifa ederim' dedim" sözlerini sarf etmişti.

Sebahattin ALP