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Haberler Denizli Endonezyalı gelin Denizli’den kaçmıs!

Endonezyalı gelin Denizli’den kaçmıs!

Endonezyalı gelin Denizli’den kaçmıs!

30.9.2021

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden "Google Translate" aracılığıyla iletişim kurdu. Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti. Orada dini nikah yapan çift Denizli'ye geldi. Ancak Mawati, düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor

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