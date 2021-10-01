  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de önlemsiz taşıma faciaya yol açıyordu

Denizli'de önlemsiz taşıma faciaya yol açıyordu

Denizli’de yeterli önlem alınmadan ana cadde üstünde çalışan yük asansörü, kontrolsüz bir şekilde kapatılınca yolcu dolu halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları patlayan halk otobüsündeki bir kişi yaralandı.

Denizli’de önlemsiz taşıma faciaya yol açıyordu
İHA

01.10.2021, 17:58

Kaza, saat 16.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çaybaşı Caddesi üzerindeki apartmandan taşınan ailenin eşyalarını indirmek için firma tarafından anayol üzerine yük asansörü kuruldu. Çevresinde yeterli önlem alınmayan yük asansörü kontrolsüz bir şekilde kapatılırken, içerisindeki yolcularla seyir halinde olan halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları patlayan halk otobüsünde bulunan yolcular, panikle kendilerini dışarıya attı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinden yaralanan bir yolcuyu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Camları patlayan halk otobüsü, vatandaşların yardımıyla kaportaya saplanan yük asansöründen kurtarıldı. Oluşan izdiham nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi.



"SAĞ SALİM ÇIKTILAR ARAÇTAN"
Kaza ve sonrasında yaşananlara evinin balkonundan şahit olan Önder Yalav, "Ben balkondaydım, asansör aşağıya doğru inerken, önlem alınmadığı için camla çakıştılar. Bir arkadaşımızda yaralandı burada. Kimseye fazla bir şey olmadı ve sağ salim çıktılar araçtan" dedi.



Öte yandan polis ekipleri yük asansörünü kullanın kişiyi gözaltına alırken, yaralanan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de önlemsiz taşıma faciaya yol açıyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.