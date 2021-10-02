Denizli Büyükşehir’den ‘vatan size minnettar’

VATAN için kanını döken şehitlerimizin yakınları ile gazilere yönelik duygulandıran bir çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, takdir topladı. Belediye otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, kartlarını okuttuklarında 'Vatan size minnettar' anonsuyla karşılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, vatan için şehit düşen kahramanların aileleri ile ay yıldızlı bayrak uğruna kan döken gazilere yönelik bir çalışmaya imza attı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ve beraberindeki gaziler de memnuniyetini dile getirmek için Büyükşehir Ulaşım A.Ş'yi ziyaret etti.

SEBAHATTİN ALP