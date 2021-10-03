İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen A.Ö'nün, Serinhisar ilçesindeki evde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan A.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
A.Ö'nün, geçmişte örgüte ait okullarda öğretmenlik ve örgütte "Denizli ablalığı" yaptığı, ByLock kullandığı öne sürüldü.
Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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