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Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

Denizli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA

03.10.2021, 13:19

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen A.Ö'nün, Serinhisar ilçesindeki evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

A.Ö'nün, geçmişte örgüte ait okullarda öğretmenlik ve örgütte "Denizli ablalığı" yaptığı, ByLock kullandığı öne sürüldü.

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