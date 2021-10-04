  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de korkutan trafik kazaları

Denizli'de korkutan trafik kazaları

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 81’i maddi hasarlı, 63’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 144 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli’de korkutan trafik kazaları
İHA

04.10.2021, 17:32

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 27 Eylül ile 3 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 353 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 557 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 144 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 62'sinin yaralanmalı, 81'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de korkutan trafik kazaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.