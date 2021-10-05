Amansız hastalığını öğrendi, ölüme atladı

AYDIN Efeler'de gırtlak kanseri teşhisi konulan Salih Belaş (68), 6. kattaki evinin balkonundan atladı. Sokakta park halindeki otomobilin üstüne düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi. Olay, Efeler'de Zafer mahallesi, 121 sokakta yaşandı. Kendisine gırtlak kanseri teşhisi konan Belaş, hava almak için balkona çıktı. Bir süre beklediği balkondan kendini aşağıya bırakan Belaş, park halindeki otomobilin üstüne düşerek can verdi.



■ İHSAN KARATAŞ

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