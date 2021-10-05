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Haberler Denizli Denizli’de 7’den 70’e herkes sporla buluştu

Denizli’de 7’den 70’e herkes sporla buluştu

Denizli’de 7’den 70’e herkes sporla buluştu

5.10.2021

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Denizli'de düzenlenen etkinliğe katılan 7'de 70'e onlarca sporsever, doğada 12 kilometre yürüdü. Denizli'de bulunan bir grup sporseverlerin düzenlediği etkinliğe katılan Özlem Gücenmez, yürüyüş hakkında açıklamalarda bulundu. Gücenmez, her yıl 4 Ekim'de "Dünya Yürüyüşü Günü" için toplanarak spor etkinleri düzenlediklerini ifade etti. Gücenmez, "Bugünün bizim için yeri ayrı. Çünkü yürüyüş yapmak insanları ruhunu ve bedenini rahatlatıyor. Etkinliğe katılımın fazla olması bizi çok mutlu etti. Sağlıklı yaşam için sahip olduğumuz he yeri geziyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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