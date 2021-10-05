Tüfekle düğünü basıp dehşet saçtılar

DENİZLİ'DE sokaktan geçen 2 kişi, düğün için yolu kapatan aileyle tartıştı. Kısa süre sonra ellerinde bıçak ve tüfeklerle geri dönen magandalar, davetlilerin gözü önünde çevreye peş peşe ateş etti. Korku anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Merkezefendi ilçesi Değirmenönü mahallesindeki olayda, Osman ve Vildan çiftinin düğünü için bir sokak trafiğe kapatıldı. Düğünün başlamasına dakikalar kala 2 kişi kapatılan yolu kullanmak isteyince kavga çıktı. Araya birilerinin girmesi üzerine çekip giden iki maganda, bir süre sonra düğün alanına tüfek ve bıçakla döndü. Silahlı şahıs kalabalığa doğru ateş ederken, gelin ve damadın araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olduğu görüldü. Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri magandaları gözaltına alırken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



■ SEBAHATTİN ALP