Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Hakkı Selamet (23) ağır yaralandı. Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmada kurye olarak çalışan Hakkı Selamet idaresindeki 20 AEN 738 plakalı motosiklet, Albayrak Meydanı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kasklı sürücü Selamet, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selamet, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selamet'in hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

■ SEBAHATTİN ALP