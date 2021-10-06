  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

Son dakika... Denizli’de işçileri indirdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, çöp kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, minibüsün boş olması olası facianın önüne geçti.

İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı
İHA

06.10.2021, 10:04

Kaza, Çivril ilçesi Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Çivril'e elma işçisi getiren İzzet Özdemir idaresindeki 64 AAU 679 plakalı minibüs, işçileri elma bahçesine indirdikten sonra ilçe merkezine giderken Haydan mahallesinde Çivril Belediyesine ait Bilal Aslan kontrolündeki 20 L 5038 plakalı çöp kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu kamyon sürücü Bilal Aslan hafif şekilde yaralandı. İşçi servisinin boş olması olası bir faciacının önüne geçerken kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.