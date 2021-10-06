Kale’de Yöresel Ürün ve Sanat Festivali başladı

Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yöresel Ürün ve Sanat Festivali, törenle başladı. Kale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Kale Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'nca Çarşı Meydanı'nda düzenlenen festivale katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan festivali özlediklerini belirtti.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da, Ziraat Odası Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve 32 mahalle muhtarıyla el ele vererek festival düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

ZENGİN MUTFAĞI TANITILACAK

Festivalde ilçenin zengin mutfağı ve yemek kültürünü tanıtacaklarını aktaran Sağınç, yöresel yemek yarışmalarının yanı sıra konserlerle de ziyaretçilere hoşça vakit geçirme imkanı sunacaklarını aktardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, Kale'deki birçok zenginliği festival sayesinde tanıdıklarını belirtti. Mahallelere ait stantlarda ürünlerin sergilendiği festivalde, başta biber tatarı ve Kale baklavası olmak üzere ilçeye özgü lezzetler sergilendi. Yemek yarışmasında ise "bağırsak dolması" ile Seher Damgacı, tatlı yarışmasında "üç kulak tatlısı" ile Hacer Akdağ birinci oldu.

SEBAHATTİN ALP