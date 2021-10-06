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Haberler Denizli Katı atık tesisinde işlenen cinayette 3 tutuklama

Katı atık tesisinde işlenen cinayette 3 tutuklama

Katı atık tesisinde işlenen cinayette 3 tutuklama

6.10.2021

DENİZLİ'DE ihalesini kaybettiği katı atık tesisini boşaltmayan işletmeci ile yeni işletmeciler arasında yaşanan kavga cinayetle bitti. Tutuklanan V.G, "Öldürmek istememiştim, tüfek heyecandan ateş aldı" dedi.

Bozkurt Belediyesi tarafından tesisin işletmesi 5 yıl önce Yılmaz Arat ve Murat Arat'a verildi. Kardeşler sözleşme bitmesine rağmen tesisi tahliye etmedi. Yeniden ihale yapıldı. İhaleyi kazanan Mehmet Ali K., İ.G. ve V.G, Arat kardeşlerle konuşmak istedi. Yaşanan tartışmada V.G, tüfeğini Arat kardeşlere yöneltti. Yılmaz Arat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası İ.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.A.K, S.K, V.G, tutuklandı.

■ SEBAHATTIN ALP

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