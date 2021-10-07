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Haberler Denizli Denizli’de 11 mahalleye asfalt yol

Denizli’de 11 mahalleye asfalt yol

Denizli’de 11 mahalleye asfalt yol

7.10.2021

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret ederek, Kızılyer Mahallesi ve Honaz ilçesini birbirini bağlayan, bunun yanında 11 mahalleye de ulaşım sağlayan ana arter niteliğindeki engebeli ve yıpranmış yolda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi. Burada yaptığı konuşmada 6 kilometrelik güzergahın asfaltlanacağını söyleyen Zolan'a ziyareti sırasında AK Partililer eşlik etti.

■ SEBAHATTİN ALP

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