Gazino baskınının şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ Bekili'de 9 Ağustos'ta bir gazinoda 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili şüpheli tutuklandı. Jandarma, saldırının ardından kaçan ve olayın sorumlusu olduğu belirlenen Muhammed M'yi (39) Pamukkale ilçesinde gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed M, "kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

■ SEBAHATTİN ALP