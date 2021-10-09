  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Gazino baskınının şüphelisi tutuklandı

Gazino baskınının şüphelisi tutuklandı

Gazino baskınının şüphelisi tutuklandı

9.10.2021

DENİZLİ Bekili'de 9 Ağustos'ta bir gazinoda 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili şüpheli tutuklandı. Jandarma, saldırının ardından kaçan ve olayın sorumlusu olduğu belirlenen Muhammed M'yi (39) Pamukkale ilçesinde gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed M, "kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazino baskınının şüphelisi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.