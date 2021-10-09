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Haberler Denizli Yalancı bahara aldanan kiraz ağacı çiçek açtı

Yalancı bahara aldanan kiraz ağacı çiçek açtı

Denizli’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ilkbahar aylarında çiçek açması beklenen kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açması görenleri şaşkına çevirdi.

Yalancı bahara aldanan kiraz ağacı çiçek açtı
İHA

09.10.2021, 11:29

Denizli'nin Çameli'ye bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçları aldattı. Normalde nisan veya mayıs aylarında çiçek açması gereken kiraz ağaçlarının kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde çiçek açması şaşırttı.

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten çiftçi Nuh Genç, bahçesinde karşılaştığı durumu Son dönemlerde Dünya genelindeki kuraklıktan kaynaklandığını düşünüyor. Genç, "Meyve bahçesindeki kirazları yıkıp ceviz bahçesine dönüştürmek için geldiğimde kiraz ağaçlarının çiçek açmış ve meyveye dönüştüğünü gördüm çok şaşırdım. Havaların kurak gitmesinden dolayı ağaçların çiçek açtığını düşünüyorum. Bu mevsimde çiçek ve meyve kesme diye yalvarıyor sanki on yıl gitti" dedi.
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