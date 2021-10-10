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Haberler Denizli Firari katil 3 yıl sonra cezaevinde

Firari katil 3 yıl sonra cezaevinde

Firari katil 3 yıl sonra cezaevinde

10.10.2021

DENİZLİ'DE, 2015 yılında çıkan kavgada husumetlisinin boynunu kırarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Çakır (38), saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON YAPILDI
Pamukkale Sevindik Mahallesi'nde husumetlisi Mehmet Tetikel'in (32) boynunu kırarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Çakır hakkında 2018 yılında yargılandığı mahkemece 18 yıl hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Çakır, bulunamadı. Jandarma ekipleri, Çakır'ın Denizli Çal ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma, 3 yıldır firari olan Çakır'ı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Çakır tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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