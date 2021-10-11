Benzinlikte ilginç kaza! Her şey bir anda oldu, neye uğradığını şaşırdı

Denizli'de bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan o ilginç anlarda kadın motosiklet sürücüsü, önüne bindirdiği çocuk ile yola çıkmak istedi. Son hazırlıklarını yaptıktan sonra gaza basan sürücü, bir anlık heyecan ile bir anda hızlanmaya başladı.

Motosikleti durduramayan sürücü, park halindeki araca çarparak devrildi. Çevredeki bir vatandaşın devrilen motosikleti tutmak için verdiği uğraşın sonuçsuz kalması dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası motosiklette ve araçta maddi hasar oluşurken, kadın sürücü ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.