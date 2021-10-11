Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 12 Ekim 2021 Salı günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 08.00 ile 20.00 saatleri arasında, İlbade Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.
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