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Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş arazide yürüyüşe çıkan iki kişi tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin yanında bir silahın bulunurken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu
İHA

12.10.2021, 11:02

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; boş arazide yürüyen iki arkadaş, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın kimliği tespit edildi. 35 yaşındaki Tuncay Balaban olduğu öğrenilen şahsın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ön incelemelerinin ardından Balaban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Balaban'ın cansız bedenin yanında bir silahın bulunurken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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