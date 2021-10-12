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Denizli’nin 5 mahallesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 13 Ekim Çarşamba günü 5 mahallede su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Denizli’nin 5 mahallesinde su kesintisi
İHA

12.10.2021, 10:11

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 13 Ekim 2021 Çarşamba günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 08.00 ila 20.00 saatleri arasında, Sevindik, Sümer, Dokuzkavaklar, Deliktaş ve Anafartalar mahallelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği öğrenildi.

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