4 yıl önce kurulan santral, hastanenin elektrik tüketiminin tamamını karşılıyor

Enerji verimliliği, tasarruf ve çevre duyarlılığı konularında örnek olması amacıyla 2017 yılında Kale Devlet Hastanesi'nde kurulan Güneş Enerji Santrali sistemi elde ettiği verilerle doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdi. Hastane bahçesinin 2 bin 200 metrekarelik kısmına 588 adet panel, 155 kwp kapasite ile kurulan sistem sayesinde hastanenin elektrik tüketiminin tamamı karşılandı. Fazla üretilen elektrik satılarak kazanç da elde edildi. 4 yıllık süre sonunda Güneş Enerji santraline yapılan yatırımın yaklaşık yüzde 76'sı karşılandı. Yine güneşten üretilen elektrik sayesinde, elektrik üretimi için yıllık 9 bin, 4 yılsonunda da 36 bin ağaca eşdeğer olan 450 ton karbonun doğaya salınımı önlenmiş oldu.





"TÜRKİYE'DE ÖRNEK GÖSTERİLEN HASTANELER ARASINDA"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk enerji verimliliği ve tasarruf konusunda sağlık tesislerinde çalışmalar yürüttüklerini, Kale Devlet Hastanesi'nin de bu kapsamda göz bebekleri olduğunu söyledi. Öztürk; " Sağlık tesislerinde yürüttüğümüz hizmetlerde giderlerimizi minimuma çekmek için projeler geliştiriyor ve bu projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde bulanan Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar birimi ile her ay sağlık tesislerimizde kullanılan elektrik, su, yakıt gibi tüketim giderlerini periyodik kontrollerle takip ederek iyileştirmeleri uyguluyoruz. Örneğin aydınlatmalarda led ışık kullanmak yada suda fotoselli bataryalar takmak totale baktığımızda önemli tasarruf etmemizi sağlıyor. Yürüttüğümüz çalışmalarda başı çeken projemiz ise 2017 yılında Kale Devlet Hastanesi'nde kurduğumuz Güneş Enerji Santrali sistemi geliyor. Kendi tükettiği elektrik enerjisinin tamamını karşılayan ve bu alanda Türkiye'de örnek gösterilen hastaneler arasında yer alan Kale Devlet Hastanesi 4 yılın sonunda 808 bin kwh elektrik üretti. Ayrıca üretilen elektrik sayesinde doğaya salınacak yaklaşık 450 ton karbon salınımı önlenmiş oldu. Sağlık tesislerimizden yaptığımız tasarrufları da asli görevimiz olan sağlık alanına aktarıyoruz" dedi.