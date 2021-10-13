Ölü halde bulunan genç silahla hayatına kıymış

DENİZLİ'DE gezintiye çıkan iki arkadaş, boş arazide bir erkek cesedi buldu. Pamukkale'nin Fatih mahallesinde iki arkadaş, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemesiyle, 35 yaşındaki Tuncay Balaban olduğu anlaşılan kişinin intihar ettiği öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP