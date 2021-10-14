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Denizli'de jandarmadan silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde jandarmanın silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik olarak düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Denizli’de jandarmadan silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon
İHA

14.10.2021, 12:44

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Silah Ve Mühimmat Kaçakçılığı Suçunu İşleyen Şahıslara Yönelik Yürütülen Çalışmalar Kapsamında; Merkezefendi ilçesinde icra edilen operasyonda 1 şüpheli şahıs ile birlikte adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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