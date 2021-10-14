Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Silah Ve Mühimmat Kaçakçılığı Suçunu İşleyen Şahıslara Yönelik Yürütülen Çalışmalar Kapsamında; Merkezefendi ilçesinde icra edilen operasyonda 1 şüpheli şahıs ile birlikte adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.
Denizli'de jandarmadan silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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