Kuyu cinayetinde zanlı kuzen hakim karşısında

DENİZLİ'DE 2013'te kayıplara karışan ve 7 yıl sonra cesedi bir kuyuda bulunan Levent Karaduman'ın (36), ilk kez hakim karşısına çıkan katil zanlısı kuzeni Ali Osman Sepetçi, cinayeti kabul etmedi. Acılı anne Mesude Karaduman ise yeğeninin en ağır cezayı almasını istedi. Denizli'de reklamcılık yapan Karaduman 7 yıl önce bir sabah evinden çıkmış ve sırra kadem basmıştı.

Anne Karaduman ise oğlunun kaybından, iş ortağı ve kuzeni Ali Osman'ı sorumlu tutmuştu. Talihsiz gencin cesedinin kuyuda bulunmasının ardından bazı delillere ulaşan polis, cinayetle suçlanan kuzen Sepetçi'yi 6 Temmuz 2020'de gözaltına aldı. Savcılıkta çelişkili ifadeler verince tutuklanan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek, "Levent'in kuyuya düşmediği ya da kendini atmadığı ne malum" diyerek kendini savundu. Oğlunun intihar etmesi için hiçbir sebebi olmadığını belirten acılı anne ise Sepetçi'nin yalan söylediğini savundu.

■ İHSAN KARATAŞ