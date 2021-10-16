Gümrük kaçağı 130 parça ürün ele geçirildi

JANDARMA ekipleri Denizli'ye yüklü miktarda kaçak ürün getirileceğine dair bilgi aldı. Harekete geçen ekipler plakasını tespit ettiği arabayı takip ederek durdurdu. Ekipler araçta bulunan Ayhan D'yi (50) dışarıya çıkararak arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 130 parça ürün ele geçirildi. Ayhan D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP