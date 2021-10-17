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Haberler Denizli Dalından çalınan hurmalar işlenmiş olarak geri geldi

Dalından çalınan hurmalar işlenmiş olarak geri geldi

Dalından çalınan hurmalar işlenmiş olarak geri geldi

17.10.2021

DENİZLİ'DE dalından çaldığı 650 kilo Trabzon hurmasını 3 TL'den satmak yerine işleyip kurutarak kilosu 80-100 TL'ye pazarlamayı düşünen hırsızın hevesi kursağında kaldı. Çaldığı hurmaları işleyip kuruması için evinin terasına asan hırsız, 53 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde yetiştiricilik yapan, aynı zamanda mahallenin de muhtarı olan Rafet Özcan, işlenmiş hurmalarına teslim alırken, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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