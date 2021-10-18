37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kırdı

Denizli'de bir restoranın düzenlediği 'En Çok Çöp Şiş Yeme' yarışmasında yeni bir rekora imza atıldı. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan yarışmaya Ankara'dan katılan Şahika Özen, 37 dakikalık canlı yayında 247 çöp şiş yedi. 2019 yılında 230 olan rekoru kırmayı başaran Özen, 13 bin liralık ödülün sahibi oldu. Pamukkale'nin Pınarkent mahallesindeki restoranda 5 yıl önce çöp şiş yeme yarışması başlatan işletme ortakları Mehmet ve Yusuf Kaya kardeşler, sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla birçok ilden yarışmacıyı ağırladı. Yarışmacılardan Ankara'dan gelen Şahika Özen, 37 dakikada 247 çöp şişi yemeyi başararak 2019 yılında 230 olan rekoru kırmayı başardı. Genç kadın böylece 13 bin liralık ödülün sahibi oldu.

SEBAHATTİN ALP