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Denizli'de FETÖ'ye operasyon: 8 zanlı yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de FETÖ’ye operasyon: 8 zanlı yakalandı
AA

18.10.2021, 17:36

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 zanlı yakalandı.

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