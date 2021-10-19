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Haberler Denizli Kanseri yendi, kalp krizi geçirdi, görevine döndü

Kanseri yendi, kalp krizi geçirdi, görevine döndü

Kanseri yendi, kalp krizi geçirdi, görevine döndü

19.10.2021

DENİZLİ'NİN Çal ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı ve Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Tatar, geçirdiği rahatsızlığın ardından 102 gün sonra görevine başladı. Adnan Tatar'a 2016 yılında kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu. 1.5 yıllık tedavi sonucu Tatar kanseri yenmeyi başardı. Geçtiğimiz 8 Temmuz'da kardeşi Karani Tatar'ı Diyarbakır'da ziyaret eden Tatar, burada kalp krizi geçirdi. Açık kalp ameliyatı olan Tatar, zorlu tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu. 102 gün aradan sonra belediyedeki görevine başlayan Adnan Tatar, "Yeniden çok özlediğim görevime başlamak beni çok mutlu etti" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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