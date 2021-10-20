18 yaşındaki gencin 22 suç kaydı çıktı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde uygulama yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletli sürücüyü durdurdu. Üst araması sonucunda 1 gram eroin çıktı. Muhammet Şen isimli gencin kimlik sorgulaması sonucu araması ve 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şen'in kullandığı motosikletin plakasının ise başka araca ait olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve başka bir plaka ile trafiğe çıkmaktan Şen'e 11 bin TL para ceza yazıldı.

■ SEBAHATİN ALP