DENİZLİ'DE polis ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde ise evinde ve tarım arazisinde uyuşturucu yetiştiren ve satan torbacı M.S. (34) yakalandı. Evinde ve arazisinde 521,5 gram esrar maddesi ve boyları 1,15 metreye ulaşan Hint keneviri ele geçirilen M.S. tutuklandı. ■ SEBAHATTİN ALP/İLKER UYAR
MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde ise evinde ve tarım arazisinde uyuşturucu yetiştiren ve satan torbacı M.S. (34) yakalandı. Evinde ve arazisinde 521,5 gram esrar maddesi ve boyları 1,15 metreye ulaşan Hint keneviri ele geçirilen M.S. tutuklandı. ■ SEBAHATTİN ALP/İLKER UYAR
Denizli ve Manisa’da 8 zehir taciri tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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